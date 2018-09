Villingen-Schwenningen Freie Wähler wirten bei Feldner Mühle

VS-Villingen. Die Feldner Mühle ist ein Ort, an dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit jeglicher Art von Behinderung ihre Ferien oder Wochenenden mit spannenden Themen verbringen können. Zur finanziellen Unterstützung gibt es im Sommer sonntags regelmäßig eine Bewirtung. Am Sonntag, 30. September, tischen die Freien Wähler nach dem Mittagessen dann Torten und Kuchen aus dem Hause Kutmühle zu Gunsten der Feldner Mühle auf. Der Sonntag soll ganz im Sinne der Familie stehen: Kinderschminken und Fußball sorgen für Spaß und Spiel. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das speziell für diesen Anlass gegründetes Duett mit Christian Reith, Trompete, und Matthias Jakob am Klavier mit Easy-Listening-Jazz. Bei schlechtem Wetter steht ein Festzelt zur Verfügung.