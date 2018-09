Villingen-Schwenningen Freie Wähler radeln durch Ortsteile

Bei bestem Fahrradwetter ging es in Her­zogenweiler los. Über Tannheim, Pfaffenweiler, Rietheim und Marbach ging es nach Mühlhausen und hinauf nach Weigheim. Nach der vorletzten Station Weilersbach endete die Tour in Obereschach mit einem gemütlichem Beisammensein bis spät am Abend.

Es sei "eine wunderbare Möglichkeit, mit den Ortsvorstehern in Kontakt und ins Gespräch zu kommen", sagte Vorsitzender Dominik Beha. An Ort und Stelle konnten die Sorgen und Nöte der Ortsteile, beispielsweise die Wohnbebauung, die Verkehrslage und die Kindergartensituation in Erfahrung gebracht und mit ins politische Gepäck genommen werden. Die Freien Wähler bedankten sich bei allen Beteiligten für die ergiebigen Dialoge sowie die tolle Verpflegung in den Ortschaften und freuen sich schon auf eine weitere Auflage der Tour im nächsten Jahr.