Villingen-Schwenningen Freie Fahrt in Richtung Spittelstraße

VS-Schwenningen. Freie Fahrt heißt es nun zwischen Sturmbühl- und Spittelstraße. Wie die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mitteilt, hat die zuständige Baufirma Schöppler einen "enormen Endspurt" hingelegt und die Fahrbahn im Bereich Auf der Lehr zumindest soweit fertiggestellt, dass der Verkehr erst einmal fließen kann.

Mit dem Einbau der Binderschicht könne die Straße provisorisch für den Verkehr freigegeben werden. "Die Deckschicht wird im nächsten Jahr, sobald es die Witterung zulässt, auf der Fahrbahn aufgebracht", heißt es in der Pressemitteilung. Hierfür sei dann eine erneute, jedoch wohl nur einwöchige Sperrung der Fahrbahn im Bereich Sturmbühlstraße/Auf der Lehr erforderlich. Keine so erfreulichen Nachrichten gibt es in Bezug auf den neuen Parkplatz in diesem Bereich. Dieser könne aus verkehrstechnischen Gründen leider noch nicht genutzt werden.

Im Januar sollen dann die Bauarbeiten auf dem Marktplatz beginnen. "Sobald es die Witterung zulässt, beginnt die Firma Schöppler mit der Entfernung der alten Asphaltschicht und den notwendigen Arbeiten an den Medientrassen", gibt die Stadt einen Ausblick. Der Marktplatz stehe dann nicht mehr als Parkfläche für Kurzparker zur Verfügung. Der neue Parkplatz sei bis dahin aber mit 34 Parkplätzen, davon zwei Behindertenstellplätze, eingerichtet.