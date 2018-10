Villingen-Schwenningen Freie Fahrt durch neuen Kreisverkehr

Die Öffnung des großen Kreisverkehrs hat indes weitreichende Folgen für die Autofahrer: Die Marktstraße wird dadurch wieder zur Einbahnstraße in Richtung Rathaus, wie dies früher der Fall war. Das heißt, anders als in den vergangenen Monaten, geht es nun wieder vom Kreisverkehr am ’s Rössle hoch zum Marktplatz, nicht mehr runter. Dass dies zunächst wieder für Verwirrung sorgt, ist nachvollziehbar – doch der Schwenninger ist ja inzwischen leidgeprüft in Sachen Umleitung und Einbahnstraßenregelung.

Apropos Neuerung: In der frisch gemachten Spittelstraße, auf Höhe des City-Kinos, gibt es eine neue Bushaltestelle "Stadtmitte". Befürchtungen wurden bereits laut, dass diese den Bushalt am Culinara und am Haus der Pflege am Deutenberg ersetzen könnte. Diese Sorge ist unbegründet, wie Madlen Falke, städtische Pressesprecherin, auf Nachfrage erklärt: Die Haltestelle am Lebensmittelmarkt und an der Senioreneinrichtung bleiben bestehen. Die neue ersetze vielmehr eine Bushaltestelle am Marktplatz, die wegfällt. Falke geht davon aus, dass der neue Stop ab sofort angefahren wird. Es läuft – pardon rollt – also wieder in Schwenningen.