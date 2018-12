Villingen-Schwenningen Freie Fahrt ab Freitag in der Goldenbühlstraße

VS-Villingen. Inzwischen ist im ersten Bauabschnitt die Asphalttragschicht und der Asphaltbinder in Fahrtrichtung Vockenhauser Straße in einer Fahrbahnhälfte und im Geh- und Radweg hergestellt. In der Goldenbühlstraße wurde die zwingend notwendige Sanierung der Kanalisation durchgeführt. Ebenso wurde die Verkabelung der Straßenbeleuchtung erneuert sowie Leerrohre zur Vorbereitung der Breitbandverkabelung verlegt. Im Auftrag der Stadtwerke wurden umfangreiche Arbeiten zur Erneuerung der Wasser- und Gasleitungen vorgenommen. Um während der Winterpause einen problemlosen Verkehrsablauf zu ermöglichen, werden derzeit provisorische Fahrbahnmarkierungen aufgebracht und im Bereich von Fußgängerüberwegen Asphaltkeile eingebaut. Auch die großräumig eingerichtete Umleitung wird abgebaut. Nach der Winterpause werden die Arbeiten mit der Herstellung der zweiten Fahrbahnhälfte im Bereich des ersten Bauabschnittes wieder aufgenommen. Anschließend wird der zweite Bauabschnitt zwischen der Pforzheimer Straße und der Kreuzung Goldenbühlstraße/Wieselsbergstraße hergestellt. Dann wird die Kreuzung saniert. Die Fertigstellung ist für den Spätherbst 2019 vorgesehen.