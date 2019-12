Villingen-Schwenningen Freie Bahn auf neuem Skatepark

Die Anlage, die von dem spezialisierten Architekturbüro Skateshapes geplant wurde, sei das Ergebnis eines groß angelegten Jugendbeteiligungsprozesses, informiert die Stadt weiter. Das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport sowie das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau hätten diesen initiiert und begleitet, womit die Wünsche der Skater, BMX- und Scooter-Fahrer in Workshops abgefragt und diskutiert wurden.

In drei Zonen unterteilt

Die betonierte Fläche mit den verschiedenen integrierten Elementen (Obstacles) umfasse eine Gesamtfläche von etwa 868 Quadratmeter. Die geplante Skateranlage sei in drei Zonen unterteilt, die Street Basics, einen Street/Flow-Bereich sowie eine von diesen Zonen getrennte Bowl. Diese Zonierung trage unter anderem auch dem Umstand Rechnung, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) beschlossen habe, dass ab den Olympischen Spielen 2020 in Tokio Skateboarding mit den Disziplinen Street und Park Teil der Spiele wird. Unter Kindern und Jugendlichen genieße Skateboarding auch in Deutschland eine wachsende Popularität.

Mit Flutlicht

Aber auch für Scooter-und BMX-Fahrer sei die Anlage gleichermaßen nutzbar. Das Gelände werde außerdem durch eine große Flutlichtanlage bis 22 Uhr voll ausgeleuchtet und garantiere Spaß bis in die Nacht hinein.