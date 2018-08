Villingen-Schwenningen Freibad benötigt Investitionen

Bei der gemeinsamen Ortsbegehung sei ganz klar und deutlich geworden, wie wichtig für die Ortschaften eine gut funktionierende Infrastruktur ist, mit dem Rathaus als allgemeiner Anlaufstelle für die Bevölkerung bei Angelegenheiten der Verwaltung, der Grundschule und dem Kindergarten gemeinsam mit Kindern aus Herzogenweiler für die Bildung und Entwicklung der Kinder, den Leistungen der ehrenamtlichen Feuerwehr und den zahlreichen Vereinen im Ort mit den vielen ehrenamtlichen Helfern, verdeutlicht Cristilli. Dies alles sei im Ort sehr gut und zentral gegeben. Und diese Institutionen seien wichtige Bestandteile von Tannheim wie auch in allen Ortschaften. Das stärke das Wir-Gefühl der Bevölkerung und sei für das gute Miteinander im Ort unverzichtbar.

"Wie in allen Ortschaften, die ich bisher besucht habe, habe ich auch Anja Keller meine vollste Unterstützung für den Erhalt und Festigung der Infrastrukturen in Tannheim und allen anderen Ortschaften zugesichert."

Das Tannheimer Freibad werde seit einigen Jahren durch einen Förderverein eigenständig und ehrenamtlich betrieben. Und mit viel Eigenleistung und Einsatz von etwa 50 Bürgern aus Tannheim. Von Mai bis September werde alles getan, damit die Gäste sich im Tannheimer Freibad wohlfühlten. Nur durch diese ehrenamtlichen Unterstützer trage sich das Freibad pro Saison gerade noch, so Cristilli. Das Ehrenamt in den Vereinen könne man nicht genug würdigen und verdiene großen Respekt. Für das Freibad seien aber in absehbarer Zeit höhere Investitionen zu tätigen. Man wisse noch nicht genau, wie diese Investitionen finanziert werden können, so Cristilli.