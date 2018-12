Villingen-Schwenningen Frei jetzt Unionsfraktionsvize

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir von den Kollegen entgegengebracht wird, genauso wie über die neue thematische Herausforderung und natürlich auch über die damit verbundene zusätzliche Verantwortung. Insbesondere die Innenpolitik ist derzeit entscheidend im Hinblick auf die Themen Migration und Sicherheit. Ich hoffe, mit meiner Arbeit einen Beitrag leisten zu können, damit unser Land noch besser für Migrationsherausforderungen gewappnet ist und sich jeder Mensch in Deutschland sicher fühlt. Wenn uns dies gemeinsam gelingt, wird der Zusammenhalt auch wieder besser werden", benennt Thorsten Frei die Ziele seiner Arbeit. Flüchtlingsströme entstünden nicht erst an den deutschen oder europäischen Außengrenzen. "Insofern schaue ich dankbar auf meine Zeit im Auswärtigen Ausschuss sowie im Europaausschuss zurück", so Frei.