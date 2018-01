Villingen-Schwenningen. Zwei bis dreimal jährlich treffen sich Frauen aller Generationen zum Austausch über Alltag und Traditionen in ihren Religionen und Kulturen. Alle interessierten Frauen sind am Sonntag, 28. Januar, eingeladen, sich über "Heimat verlassen und finden" auszutauschen. Persönliche Gedanken zum Thema sind willkommen. Wer mag, bringt ein Symbol oder ein Foto mit. Beginn ist um 14.30 Uhr im Martin-Luther-Haus in Villingen.