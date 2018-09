Villingen-Schwenningen Frauen stehen "ihren Mann"

Die Idee und das Textbuch zu "Es ist ein Weinen in der Welt" stammen von Lilo Braun. Sie hat viele Geschichten aus der Kriegs- und Nachkriegszeit aus der Gegend um Sigmaringen und Meßkirch zusammengetragen und daraus ein fiktives und überaus realistisches Dorfleben auf der Alb entwickelt. Unter ihrer Regie nehmen die zehn Schauspielerinnen ihr Publikum zurück in eine Zeit, die "Bände spricht", und auch in die Zukunft weisen möchte: Verständnis für die Not der Menschen, die durch Krieg gebeutelt sind, aber auch das Vermeiden von Krieg, weil das Leid dabei unmenschlich ist. Und dies gilt nicht nur für die Vergangenheit, sondern ist ein aktuelles Thema der heutigen Zeit.

Am Samstag, 22. September, können Kinder im Freilichtmuseum alte Handwerke in Kursen erlernen. Beim Schmieden, 13.30 bis 17 Uhr, stellen Kinder ab acht Jahren aus Eisen schmuckvolle Gegenstände her und lernen viel über das alte Schmiedehandwerk. Die Gebühr beträgt 60 Euro pro Team (ein Kind und ein Erwachsener), Material ist inklusive.

Der Museumswagner Adolf Riester zeigt zwischen 13 und 17 Uhr wichtige Schnitztechniken, bevor die Kinder ab neun Jahren anschließend selbst "ans Holz" können. Die Gebühr beträgt 20 Euro pro Team, inklusive Material. Kinder dürfen bei beiden Kursen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.

Kräuterkränze binden

Erwachsene können an diesem Tag zwischen 14 und 17 Uhr mit der Kräuterpädagogin Michaela Hagen Kräuterkränze binden. Auf einem Museumsrundgang werden Kräuter, Früchte und Fruchtstände gesammelt und anschließend daraus Kräuterkränze gebunden. Die Gebühr beträgt 25 Euro pro Person, Material inklusive. Für alle Kurse ist eine Anmeldung unter Telefon 07461 / 926 32 04 oder info@freilichtmuseum-neuhausen.de erforderlich.

Karten für das Theaterstück gibt es im Vorverkauf für 10 Euro, Voranmeldung erwünscht unter Telefon 07461/ 926 32 04 oder info@freilichtmuseum-neuhausen.de