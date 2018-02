Villingen-Schwenningen Frauen lernen Selbstverteidigung

"Es gibt eigentlich keine reine Frauen-SV-Techniken", so der Trainer der Frauen-SV-Gruppe Michael Waller, "aber manchmal sind die Frauen eben gerne lieber unter sich." Deshalb hatte der Verein auch eigens die Gruppe für Frauen und Mädchen gegründet und veranstaltet auch spezielle Kurse. Die einfachen, aber effektiven Techniken, sind aus verschiedenen Kampfsportarten, zum Beispiel Jiu-Jitsu, Nahkampf, aus dem israelischen stammenden Krav Maga, Judo, Karate, zusammengestellt und schnell erlernbar.

In dem Workshop am 24. Februar, wird neben dem SV-Training auch darauf eingegangen, wie "ich" auf andere wirke und welche Gegenstände, auch aus dem Alltag, zur Selbstverteidigung eingesetzt werden können. Aus Erfahrung wissen die Trainer des Polizeisportvereins Villingen-Schwenningen, dass Frauen ihre körperlichen Fähigkeiten anfangs häufig unterschätzen. "Viele erzählen uns in der ersten Stunde, sie seien zu unsportlich oder zu schwach", so Abteilungsleiter Sebastien Weitbruch. Es bestehen große Ängste und Hemmungen. Dabei ist nicht entscheidend, wie groß oder muskulös eine Frau ist. Jede hat individuelle Stärken, die sie nutzen kann.

Der Workshop ist in der Pestalozzi-Turnhalle Villingen (Karl-Brachat-Realschule) von 9 bis 12 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt für Erwachsene 20 Euro, für Schüler 15 Euro. Es sollten bequeme Kleidung und Sportschuhe oder Socken mitgebracht werden. Anmeldung unter Telefon 07721/74857, bujukai-villingen@gmx.de.