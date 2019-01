Villingen-Schwenningen Frauen lernen beim PSV Selbstverteidigung

Villingen-Schwenningen. Der Polizeisportverein Villingen-Schwenningen (PSV) lädt wieder zum Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen (idealerweise ab etwa 15 Jahre) ein. Selbstbehauptung, Prävention und mutiges Durchgreifen stehen auf dem Programm. "Wie soll man reagieren bei ungewollter Annäherung, bei unangenehmen Situationen in Dunkelheit, oder wenn man verfolgt wird?" Das sind Themen, die der PSV im Selbstverteidigungskurs am Samstag, 16. Februar, 9 bis 12 Uhr, erläutern wird. Die Teilnehmerinnen werden die Möglichkeit bekommen, ausreichend Fragen zu stellen und bekommen praktische Tipps zur Abwehr bei Gewaltübergriffen. Da der PSV nun eine eigene Trainings-Halle besitzt, findet der Workshop wieder im Vereinsheim des Polizeisportvereins, Vor Haslen 7, Villingen, bei den Tennisplätzen Haslach-Wöschhalde, statt. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, und die Gebühr beträgt für Erwachsene 20 Euro, für Schüler/Studenten 15 Euro. Es sollte bequeme Kleidung getragen werden und das Training wird barfuß oder in Socken stattfinden. Anmeldung: Telefon 07721/74857 oder bujukai-villingen@gmx.de.