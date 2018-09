Villingen-Schwenningen Frauen für Kommunalpolitik gefragt

Die beiden geben den Frauen auch ganz praktische Tipps an die Hand, wie sie mit ihrer neuen Rolle als Person des öffentlichen Lebens zurecht kommen und lernen können, auch mal Beschwerden wegzustecken, die dieses Amt nun mal mit sich bringe. Als Ansprechpartner für die Bürger und Mittler zwischen ihnen und der Verwaltung bleibe auch Kritik nicht aus.

Und wie sie ihre Meinung als Kommunalpolitikerinnen in den Diskussionen wirkungsvoll präsentieren können, lernen die Frauen in einem Rhetorik-Seminar mit der Dozentin Viola Röder von der VHS. Sie gibt den Frauen einige Regeln für die freie Rede an die Hand, zum Abschluss des Tages heißt es, sich auf ein Statement zu einem kommunalpolitischen Thema vorzubereiten und dieses überzeugend vorzutragen.

Dass Frauen das sehr gut können und vieles ganz anders angehen als Männer, stellen Cornelia Kunkis-Becker und Renate Breuning unisono fest. Natürlich gebe es Materien wie die Kindergärten und Schulen, der Blick für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Soziale, die Frauen zugeschrieben seien. Doch Renate Breuning will auch das Interesse für Sachgebiete wie Bebauungspläne und Verwaltungsfragen fördern. "Sie sollten sich nicht von Männern in die Ecke der so genannten ›weichen‹ Themen schieben lassen", betont sie. Jetzt ist es den zwei Gemeinderätinnen aber erst einmal wichtig, weitere Mitstreiterinnen für dieses Ehrenamt und eine ­Kandidatur im Mai zu begeistern. Zehn Teilnehmerinnen haben sich bis jetzt zum "Kommunalpolitischen 1x1 für Frauen" angemeldet, weitere Interessentinnen sind jederzeit willkommen.

Zum Auftakt des Kurses "Frauen machen Politik – Kommunalpolitisches 1x1 für Frauen" gibt es am Dienstag, 23. Oktober, ab 20 Uhr einen Informationsabend in der Volkshochschule (VHS) am Münsterplatz in Villingen. Es folgen sechs Abende jeweils dienstags ab 30. Oktober von 20 bis 21.30 Uhr. Zudem gibt es ein Rhetorik-Seminar am Samstag, 24. November, von 9 bis 16 Uhr. Die Gebühr beträgt nur zehn Euro, da die VHS einen Großteil der Kosten trägt. Ein kostenfreier Rücktritt ist bis 28. Oktober möglich. Für weitere Informationen und Anmeldungen steht die Volkshochschule unter Telefon 07720/ 82 33 44, Fax 07720/82 22 87 und E-Mail vhs@villingen-schwenningen.de oder im Internet unter der Adresse www.villingen-schwenningen.de zur Verfügung.