Villingen-Schwenningen Frau liegt wochenlang tot im Haus

VS-Schwenningen. Es war 11 Uhr, als die Feuerwehr am Einsatzort (ist der Redaktion bekannt) eintraf, um eine Türöffnung an einem Wohnhaus vorzunehmen. Auch Rettungskräfte des Roten Kreuzes waren vor Ort, wie ein Anwohner unserer Zeitung schilderte. Wenig später seien Polizeibeamte, aber auch Kriminalpolizei und Spurensicherung in das Haus gegangen. Nach einiger Zeit sei ein Leichenwagen vorgefahren und eine Bare sei aus dem Haus getragen worden. Insbesondere die Kriminalpolizei, die Spurensicherung und die Dauer des Einsatzes, der laut dem Anwohner erst gegen 19 Uhr beendet war, verunsicherten ihn. "Ich hatte das Gefühl, es handelt sich um ein Verbrechen", sagte er gegenüber dem Schwarzwälder Boten.

Doch laut Polizeiangaben gibt es keinen Grund zur Sorge. Michael Aschenbrenner, Polizeisprecher des Präsidiums in Tuttlingen, bestätigt am Mittwoch auf Anfrage den Einsatz. "In der Tat wurde in dem Haus die Leiche einer 86-jährigen Frau gefunden." Zur erforderlichen Türöffnung sei es gekommen, weil die Frau keine Angehörigen hatte und in ihrem Umfeld erst "nach längerer Zeit" vermisst wurde, führt Aschenbrenner aus.

Dieter Popp, ebenfalls Pressesprecher der Polizei, erklärte am Donnerstagnachmittag dann: "Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Die Leiche wurde auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft obduziert. Die Frau ist eines ›natürlichen Todes‹ gestorben."