Villingen-Schwenningen Frau getötet: Polizei sucht dringend Zeugen

Personen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise darauf haben, wo die mitgeführte Tasche beziehungsweise Tüte und der Inhalt sein könnte, sollen sich beim zuständigen Kriminalkommissariat Villingen unter 07721/601315, 07721/601300 oder unter 07731/888333 melden. Die dreifache Mutter war gestern Vormittag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schramberger Straße tot aufgefunden worden. Da die alarmierte Notärztin eine nicht natürliche Todesursache feststellte, wurde die Polizei hinzugerufen. Seit dem ermitteln die Beamten wegen eines Tötungsdeliktes.

"Es war bereits am Donnerstag klar, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Ermittlungstaktische Gründe haben jedoch dazu geführt, dass wir dies noch nicht bestätigen konnten", so Kluge. Anders lautende Berichterstattungen würden demnach die Ermittlungen in dieser Angelegenheit gefährden. Der Polizeisprecher bestätigt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten ebenso, dass ein "dringend Tatverdächtiger" festgenommen wurde. Ob es sich dabei um den mutmaßlichen Ex-Partner des Opfers handelt, dazu hält sich die Polizei noch bedeckt. Der Mann wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Für den Nachmittag wurde eine umfangreiche Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft angekündigt.

Wir berichten weiter.