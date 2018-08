Villingen-Schwenningen Franzosen-Wohnblöcke: Bagger rücken an

Bereits am Freitag rückten erste Bagger zu den Mehrfamilienhäusern an, in denen zuletzt die Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge untergebracht war. Zudem wurden Bauzäune aufgestellt. Doch der Umbau, so heißt es bei den Verantwortlichen, hat noch nicht gestartet. "Es handelt sich lediglich zunächst um vorbereitende Maßnahmen und Maßnahmen zur Verkehrssicherung", erklärt Helene Stang, Referentin der Geschäftsführung Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen (wbg), auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Die Wohnungsbaugesellschaft ist gemeinsam mit dem Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Baugenossenschaft Villingen für den Umbau der Räumlichkeiten zuständig.

Dass dieser noch nicht starten konnte, hat einen bestimmten Grund: Zwar ist der Verkauf der Immobilien seitens der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) an die Stadt bereits geregelt worden, allerdings gibt es bislang noch keine Freigabe durch den Bund. Stang: "Dieser parlamentarische Vorbehalt muss noch abgewartet werden. Dann kann gemeinsam mit den Partnern losgelegt werden."

Ab März 2019 sollen in den Mehrfamilienhäusern 92 Personen wohnen. Sukzessive sollen die Plätze für die Polizeistudenten dann um 400 Einheiten hochgeschraubt werden, sodass bis März 2021 knapp 500 Studenten im Bereich der Kirnacher-, Dattenberg- und Pictoriusstraße unterkommen werden.