Villingen-Schwenningen. Eine Multimediashow von Fritz Krickl über Marokko findet am Freitag, 9. November, 15 Uhr, in Schwenningen, VHS-Gebäude, Metzgergasse 8, statt. Mit Bildern und Filmsequenzen wird die großartige Gebirgslandschaft mit seinen tiefen Tälern im Hohen Atlas von Marokko in der Reihe "VHS am Nachmittag" gezeigt. Mit einheimischen ­Führern und deren Mannschaft wurde diese atemberaubende Landschaft auf Maultierpfaden in elf Tagen durchwandert.