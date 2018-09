Villingen-Schwenningen Fragerunde mit Auszubildenden

Die Ausbildung junger Menschen habe im Unternehmen schon immer einen sehr hohen Stellenwert. Dadurch wolle die Güntert GmbH den Bedarf an Fachkräften weiter erhöhen.

Einen interessanten und aufschlussreichen Einblick in das Unternehmen mit Sitz in der Max-Planck-Straße in Villingen erhielten kürzlich die Schüler des Berufseinstiegsjahres (BEJ) von der Gewerbeschule VS. "Durch einen rundum gelungenen Informationstag mit Betriebsbesichtigung, welcher von der Personalabteilung und der gewerblichen Ausbildungsleitung organisiert und durchgeführt wurde, konnte das Unternehmen großes berufliches Interesse bei den Jugendlichen wecken", teilt die Firma mit. Einen besonderen Eindruck habe dabei eine offene Fragerunde an zwei aktuelle Auszubildende der Firma Güntert hinterlassen. Mit Bravour meisterten die Auszubildenden dabei alle Fragen der Schüler.

Derzeit 15 Auszubildende