VS-Villingen. Am Sonntag, 7. Oktober, 14.30 Uhr, sind Frauen aller Generationen zum interreligiösen Frauentreffen ins Martin-Luther-Haus in Villingen eingeladen. An diesem Nachmittag geht es um die Frage "Was tröstet?". Kurze Impulse zum Thema aus christlicher, jüdischer und islamischer Sicht möchten zum persönlichen Gespräch anregen. Die Treffen ist eine von zahlreichen begleitenden Veranstaltungen zur Ausstellung "Trost" in der Johanneskirche.