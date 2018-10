Villingen-Schwenningen Forum VS: Meinungen der Bürger gefragt

Villingen-Schwenningen. Das Großprojekt Einkaufszentrum Forum VS geht in eine entscheidende Phase. Mit dem Beschluss des Technischen Ausschusses zur Offenlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes stehen der Öffentlichkeit alle Details des Vorhabens zur Einsicht bereit. Am Dienstag, 13. November, wird der Investor, die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (HBB), gemeinsam mit der Stadt Villingen-Schwenningen eine Infoveranstaltung anbieten, um sich direkt mit den Fachleuten des Investors und der Stadtverwaltung austauschen zu können, teilt die Stadt mit. Auf dem Gang der Fußgängerbrücke des ehemaligen Einkaufscenters ’s Rössle (Zugang von Richtung Muslenplatz) stehen die Fachleute von HBB und der Stadt von 14 bis etwa 19 Uhr den Bürgern Rede und Antwort und veranschaulichen an Infowänden die Pläne zum neuen Einkaufszentrum. Mit einer geplanten Verkaufsfläche von 15 000 Quadratmetern handelt es sich bei dem Vorhaben um ein Großprojekt, welches den Charakter des Stadtbildes maßgeblich prägen wird. Neben Angeboten aus dem Handel wird das Forum VS auch Gastronomie und Dienstleistungen unterbringen. Unterschiedliche Gutachten sowie weitere Stellungnahmen, insbesondere zur Lärmbelastung, Artenschutz, Umsatzverteilung im Einzelhandel und weitere Informationen sind im Rahmen der Offenlage bis zum 23. November auch im Amt für Stadtentwicklung, Abteilung Planung, Winkelstraße 9, Schwenningen, für jedermann einsehbar.