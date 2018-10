Schwarzwald-Baar-Kreis. Menschen, die neu nach Deutschland kommen, treffen hier auf Strukturen und Verhaltensweisen, die ihnen unbekannt sind. Ehrenamtliche unterstützen dabei, wenn es darum geht, sich in der neuen Umgebung zurecht zu finden. Sie leisten einen wertvollen Beitrag für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Integrationsarbeit. Unterstützt werden sie dabei von Fachkräften des Landratsamtes und der Wohlfahrtsverbände. Diese laden alle Ehrenamtlichen am Samstag, 10. November ab 10 Uhr zu einem Austauschtreffen in das Landratsamt nach VS-Villingen ein. Bereits zum dritten Mal gibt das Treffen Engagierter in der Integrationsarbeit eine Plattform für Information, Austausch und Vernetzung. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es bei der Integrationsbeauftragten Annette Dold unter Telefon: 07721/91 37 22 3.