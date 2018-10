Villingen-Schwenningen Forstamt kauft Kindern ihre Kastanien ab

Villingen-Schwenningen. Das Forstamt nimmt gesammelte Kastanien an. So wird der Ausflug zum lohnenswerten Herbstspaziergang: Im Oktober können Bürger beim städtischen Forstamt ihre gesammelten Kastanien abgeben. Pro Kilo Kastanien werden 15 Cent ausbezahlt. Die Abgabe ist jeden Montag im Oktober von 14 bis 16 Uhr möglich. Die Mitarbeiter des Forstamtes nehmen die Kastanien am Amtssitz in der Waldstraße 10 entgegen.