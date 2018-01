Villingen-Schwenningen Foodsharing statt Mülltonne

Damit das in der Doppelstadt logistisch einfacher vonstatten geht, betreuen Jo-Ann und ihre Gruppe den sogenannten "Fair-Teiler": einen umgebauten Container am Schwenninger Bahnhof, der als zentraler Ablage- und Abholplatz für Essen genutzt wird. Darin eingebaut befinden sich Regalbretter und sogar ein Kühlschrank, um die Lebensmittel zu verstauen. "Wenn jemand etwas übrig hat, kann er es einfach herbringen. Und dann noch ein Foto von den mitgebrachten Sachen machen und in unserer Facebook-Gruppe "Foodsharing VS-Schwenningen" hochladen. So wissen in Sekundenschnelle alle Food-Sharer bescheid, dass es was zu holen gibt."

Ob die Betreuung des Projektes nicht viel Aufwand sei? "Doch", meint Jo-Ann-Gebhard, "wir schauen fast fast jeden Tag rein, ob auch alles seine Ordnung hat - geputzt wird auch mindestens einmal die Woche." Der jeweilige Hygiene-Kontrolleur trägt seinen Besuch dann in einen Plan ein - das muss sein, denn auch das Gesundheitsamt schaue ihnen dabei penibel auf die Finger. "Eigentlich finden die die Idee auch gut", meint sie. Aber bei der Hygiene verstünden die Beamten keinen Spaß - und das sei auch gut so.