Villingen-Schwenningen Foodsaver retten 1000 Kilo Essen vor Tonne

Wenn Jo-Ann Gebhard zu Eishockey-Heimspielen der Wild Wings geht, dann tut sie das in der Regel nach Spielende. Ihr geht es dann auch nicht so sehr ums Ergebnis. Vielmehr ist sie unterwegs, um Lebensmittel vor dem Mülleimer zu retten. Denn nach jedem Spiel bleiben unzählige Brötchen und Würste übrig. Sie sind für den Abfalleimer bestimmt. Eigentlich: Die Lebensmittelretter oder Foodsaver in der Doppelstadt haben sich vorgenommen, dies zu verhindern. Deshalb holen sie ab, was nicht wegkam, und verteilen es weiter – entweder an andere Foodsaver oder etwa an die AWO-Wärmestube.

Ergänzung zu Tafelläden

Die 22-jährige Jo-Ann Gebhard ist überzeugt von der Idee des Foodsharing. "Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Wenn man da ein Stück weit ein Zeichen setzen kann, ist es gut", meint sie. Zumal die Lebensmittel ja einen Wert hätten. Der erfreuliche Nebeneffekt ist, dass viele der 75 Foodsaver in Schwenningen Studenten sind – sie profitieren auch so von den kostenlosen, da übrigen Lebensmitteln.