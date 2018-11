VS-Obereschach. Über 2500 Liter Apfelsaft haben Schüler und Eltern und vor allem Mitglieder des Fördervereins der Grundschule Obereschach in den Tagen vor den Herbstferien gemostet. Über 5000 Kilogramm Äpfel wurden dafür von den Bäumen geschüttelt und eingesammelt. Beim Drachenfest an der Schule wurde ein Großteil des Apfelsafts schon verkauft. Den Rest wollen Mitglieder des Fördervereins am kommenden Samstag, 17. Novemer, zwischen 10 und 11 Uhr in Obereschach vor der Bäckerei Tritschler noch an den Mann und die Frau bringen. Der Apfelsaft ist in fünf Liter Kartons abgefüllt und ist auch noch länger haltbar. Mit dem Erlös werden projekte an der Grundschule gefördert.