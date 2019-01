VS-Obereschach (we). Am Donnerstag, 10. Januar, ab 10 Uhr sammelt der Förderverein Freunde des SV Obereschach im Stadtbezirk die Weihnachtsbäume ein. Wertmarken zum Preis von 1,50 Euro zum Anbringen an den Bäumen können noch in der Bäckerei Tritschler erworben werden. Bäume ohne Wertmarken oder entsprechendes Entgelt werden nicht mitgenommen.