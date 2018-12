VS-Obereschach (we). Der Förderverein Freunde des SV Obereschach bietet am Freitag, 14. Dezember, ab 15 Uhr und am Samstag, 15. Dezember, ab 9.30 Uhr beim Vereinsheim des SV Obereschach Weihnachtsbäume aller Größen zum Verkauf an. Diese werden auf Wunsch auch zugestellt. Der Reinerlös soll der Kunstrasenaktion des SV Obereschach zugute kommen.