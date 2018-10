Villingen-Schwenningen Flüsterrunde mit den OB-Kandidaten

Villingen-Schwenningen. "Wir vom Stadtgeflüster machen alles etwas anders", so begrüßten Hartmut Kersten und Dirk Caroli, die 50 Gäste im Raum. Da während eines langen Wahlkampfs alle Fragen schon oft genug abgefragt worden waren, hatte Caroli fünf neue Fragen den Kandidaten kurzfristig überreicht. Darauf jedoch konnten sie sich nicht lange vorbereiten – und so geht es einem Oberbürgermeister in der Praxis schließlich oft auch.

Noch saßen die fünf Kandidaten –­ Cem Yazici hatte sich krankheitsbedingt entschuldigt – aufgereiht an einem langen Tisch, allerdings in der Reihenfolge ihrer Vornamen, so wurden sie auch zum Kurzporträt und Beantworten der fünf Fragen aufgerufen.

Zum Wahlkampf