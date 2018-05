Villingen-Schwenningen Flüchtlingszahlen sind kreisweit deutlich gesunken

Zu diesen zählen die Unterkünfte in der Sturmbühlstraße in Schwenningen, in St. Georgen und in Donaueschingen. Noch vage sei die Zukunft der Unterkunft Obereschacher Straße in Villingen. Aktuell leben 150 Flüchtlinge im Landkreis. Das entspricht einer Anzahl, die früher vielfach in einer einzelnen Unterkunft untergebracht war.