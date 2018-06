Villingen-Schwenningen Flüchtlinge stehen im Mittelpunkt

Das "Planspiel Europa" wird am GaR zu unterschiedlichen Themen schon seit fünf Jahren von den Schülern gespielt, die das Neigungsfach Gemeinschaftskunde gewählt haben. Unter Anleitung von Mitarbeitern der Landeszen­trale für politische Bildung (LpB) ging es diesmal um das erneut brandaktuelle Thema Flüchtlinge und wie man damit umgeht. Anhand von Positionspapieren der unterschiedlichen Nationen hatten die Schüler sich deren Argumente zu eigen zu machen, in Kleingruppen eine Argumentationskette zu entwickeln und eine Rede für die EU-Konferenz vorzubereiten.

"Keine leichte Aufgabe, wenn sich die Inhalte nicht mit der eigenen Meinung decken", weiß Lehramtsstudentin Judith Freist von der LpB. Zudem erlebten die Schüler während des Spiels, dass die Arbeit der Europapolitiker kompliziert ist und dem Bohren sehr dicker Bretter gleichkommt, schließlich werden in Brüssel nur einstimmige Entscheidungen auch umgesetzt.

Ziel des Planspiels sei es, erzählt ihr Kollege Michel Di Ronco, Einblick in den aufwändigen politischen Prozess zu geben und damit die Politikverdrossenheit ein Stück weit aufzuheben. "Die Schüler merken am eigenen Leib, dass Politik harte Arbeit bedeutet und in den Gremien niemand Däumchen dreht".