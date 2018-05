Villingen-Schwenningen Flucht aus imaginären Räumen

An diesem Abend stellen Bibliotheksmitarbeiter wieder verschiedene Brettspiele vor. Für Fans von Escape-Spielen könnte dieser Abend interessant werden. In Städten wie Freiburg, Stuttgart und Mannheim versuchen Rätselknacker aus einem realen Raum innerhalb einer bestimmten Zeit zu entkommen. Manche Spieleverlage haben dieses Konzept übernommen und daraus Brettspiele entwickelt. So wird an diesem Abend gemeinsam versucht, bei den Spielen "Unlock!" und "Unlock! 2" aus imaginären Räumen zu flüchten. Als Hilfsmittel steht den Spielern ein Tablet sowie Karten des Spieles zur Verfügung. Darüber hinaus werden auch das spannende Lauf- und Würfelspiel "Dragorun" und das Wissensspiel "Andere Länder, andere Sitten!" vorgestellt.

Zu dieser Veranstaltung sind alle Erwachsenen und Jugendliche ab 16 Jahren eingeladen, die gerne Spiele spielen und bereit sind, ihre Freizeitbeschäftigung in die Bibliothek zu verlagern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Fragen beantwortet Matthias Hirsch unter Telefon 07721/82 22 61.