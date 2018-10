Villingen-Schwenningen Floriweg erhält trotz wenig Verkehrs einen Bürgersteig

Auf Nachfrage erklärte Martin Wangler, dass Eingriffe an Bäumen genehmigt werden müssen. So wolle die Stadt zum Beispiel ein Mitspracherecht, wenn ein Besitzer einen großen Baum fällen wolle. Und stelle ein Baum ein Verkehrshindernis oder eine Gefährdung dar, so könne könne die Stadt auch ohne die Satzung das Fällen anordnen.