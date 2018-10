Kabarettist Flo rian Schroeder gastiert am heutigen Donnerstag, 18. Oktober, um 20 Uhr im Theater am Ring in Villingen mit seinem Programm "Ausnahmezustand". Darin werden die Fragen gestellt, auf die es wirklich ankommt. "Sie alle wollen zu den Guten gehören", konfrontiert Schroeder das Publikum. "Aber kommen Sie damit auch dorthin, wo Sie hin wollen? Oder nur in den Himmel? Und wenn ›Gutmensch‹ ein Schimpfwort ist, wollen Sie dann nicht doch lieber böse sein? Nur: Die Bösen sprengen sich in die Luft und produzieren zu viel CO2. Wie kommt das Böse eigentlich in die Welt? Und wie kriegen wir es da wieder raus?" Er ist immer aktuell, analysiert, bewertet und hinterfragt. Mit seiner Mischung aus messerscharfer Beobachtungsgabe, philosophischer Substanz und hintergründigem Humor spannt er federleicht den Bogen von Kant bis Facebook. Eventuelle Restkarten für die Veranstaltung gibt es im Internet unter http://tickets.vibus.de. Foto: Frank Eidel