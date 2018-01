Villingen-Schwenningen Flieger liefern sich eine Fuchsjagd

VS-Schwenningen. Interessierte Besucher konnten sich über das Hobby des Modellfliegens, das die Leidenschaft der Modellflieger ist, informieren oder einfach nur zuschauen. "Unser Hobby bietet in den Sparten Motor-, Segelflug und auch Hubschrauber eine sehr große Spanne vom Fertigmodell bis hin zum kompletten Eigenbau", erklären Steffen Breitmoser, Schriftführer der Modellfluggruppe, und Markus Federspiel, Beirat, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. 120 Mitglieder, davon 40 Aktive, zählt die Gruppe, deren Modellflugplatz am Zollhäusleweg zwischen Villingen Kopsbühl und Zollhaus liegt.

Rund 20 Piloten von der Modellfluggruppe VS waren in der Halle mit ihren Modellen vertreten, Gastpiloten von Esslingen, Leonberg, Tuttlingen, Aldingen und unter anderem Donaueschingen zeigten ebenfalls ihr Können mit ihren Modellen. "Hier in der Halle sind nur Modellflugzeuge mit Elektromotor erlaubt", erklärte Breitmoser. Im freien Gelände hätten sie aber auch Modelle mit Turbinen, Verbrennermotoren und auch Drohnen und Hubschrauber, fährt er fort.

Matthias Eschbach ist Lehrer an den St. Ursula-Schulen und betreut die Schüler aus den Klassen sechs bis acht, die eine Kooperation mit der Modellfluggruppe eingegangen sind. "Natürlich haben auch wir Bedarf an Nachwuchs und hoffen, dass sich vielleicht der eine oder andere Erwachsene oder Schüler für uns interessiert", betont Federspiel, während ein Hubschrauber in rasendem Tempo seine Kunstflüge in der Halle vollführt. Auf die Frage, ob es sehr schwierig sei, diesen Kunstflug vorzuführen, antwortet Breitmoser: "Das ist sehr schwierig, dafür muss man schon einige Jahre trainieren und dann kann es immer noch nicht jeder."