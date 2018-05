Villingen-Schwenningen Flieg verdeutlicht: Gesang macht Spaß

VS-Villingen. Dabei war es das schwindende Grüppchen des 1895 gegründeten Männergesangvereines, das seinen Vorsitzenden zum Visionär werden ließ. Die ersten Schritte in die Moderne ließen hoffen. Der Frauenchor "Just for femme" kam sehr gut an, und die Kooperation mit dem Grundschulchor der Bickebergschule verjüngte die Sängerschar auf einen Schlag.

Zuletzt fanden und finden sich noch immer die "Voice Boys", jüngere Herren, die das Genre Männerchor auf frische Beine stellen. Und auch "Die Oldies" spürten: es tut sich was.

Karl-Heinz Kreyer hat alle überzeugt