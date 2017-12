Villingen-Schwenningen Flexibilität gefragt

Das können wir aber nicht alleine stemmen. Deshalb setzen wir uns mit der Ärzteschaft und der dafür eigentlich zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zusammen, um passende Lösungsansätze für unsere Region zu erarbeiten", so beschreibt der Erste Landesbeamte des Schwarzwald-Baar-Kreises, Joachim Gwinner, den akuten Bedarf in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die medizinische Daseinsvorsorge zu sichern. Ärzte, andere wichtige Gesundheitsakteure und Gemeindevertreter haben in einer ersten Runde von "Zukunftswerkstätten" beraten, wie auch langfristig eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden kann. Diese fanden in vier "Fokusräumen"statt, die das Umland von Furtwangen und Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis, Oberndorf/Sulz im Landkreis Rottweil sowie den nördlichen Landkreis Tuttlingen umfassen. Es wurden auf diese Fokusräume zugeschnittene Ansätze entwickelt, die nun weiter konkretisiert und bis Mitte 2018 in einer zweiten Werkstattrunde zur Umsetzung geführt werden sollen.

Im Kern des Projekts steht die Erkenntnis: Die beteiligten Landkreise und ihre Gemeinden müssen junge Ärzte für eine Arbeit in den ländlichen Gemeinden gewinnen. Der medizinische Nachwuchs wünscht sich vermehrt moderne, flexible Arbeitsbedingungen, am Anfang meist auch im Angestelltenverhältnis, die in ländlichen Kleinpraxen so oftmals nicht realisierbar sind. Deshalb gilt es nun, moderne Strukturen zu schaffen, die diesen Ansprüchen gerecht werden können. Den Weg dahin können am besten größere Zusammenschlüsse von Ärzten bahnen. Von entscheidender Wichtigkeit dabei ist auch eine enge Kooperation von Ärzteschaft und Gemeinden. In den Fokusräumen werden nun individuell abgestimmte Ansätze verfolgt: Für Furtwangen und Donaueschingen wird die Machbarkeit von "Lokalen Gesundheitszentren" geprüft, die von den Akteuren vor Ort umgesetzt werden können. Ziel ist dabei nicht, die bestehenden Einzelpraxen aufzugeben.

Vielmehr geht es darum, die Praxisstandorte zu erhalten und frei werdende Arztsitze gemeinsam nach zu besetzen – erleichtert durch attraktive Arbeitsplätze, die durch eine Zusammenarbeit mehrerer Ärzte geschaffen werden können. In Tuttlingen kooperieren Ärzte und Kommunen bereits in Projekten zur Nachwuchsakquise. Darüber hinaus werden auch Themen für die gesamte Region vorangetrieben Mehr Informationen zum Projekt können auf der Internetseite www.landarzt-sbh.de abgerufen werden.