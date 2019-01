VS-Villingen. Am Samstag, 2. Februar, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) findet im Gemeindesaal St. Fidelis, Romäusring 20, in Villingen, der Kappenabend des Vereins Fleck Fleck statt. Dieser wird in der Regel im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet. Erneut haben die Fleck Fleck für diesen Anlass ein Programm aus verschiedensten Beiträgen – Tänze, Sketche und musikalische Einlagen – zusammengestellt. Nach dem Programm wird der DJ Kälble für gute Stimmung und Tanzmusik im Saal und in der Bar sorgen. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Karten können noch unter vorsitzender@fleck-fleck.de erworben werden.