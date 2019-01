VS-Villingen. Am Samstag, 2. Februar, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) findet im Gemeindesaal St. Fidelis, Romäusring 20, in Villingen, der Kappenabend des Vereins Fleck Fleck statt. Er wird im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet. Erneut haben die Fleck Fleck ein Programm aus verschiedensten Beiträgen – Tänze, Sketche und musikalische Einlagen, zusammengestellt. Nach dem Programm wird DJ Kälble für gute Stimmung und Tanzmusik im Saal und in der Bar sorgen. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Karten können noch unter vorsitzender@fleck-fleck.de erworben werden.