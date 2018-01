Villingen-Schwenningen Fleck-Fleck erfreuen das Publikum

Schriftführer Philipp Mangold erinnerte an Besonderheiten. Dazu gehörten die Teilnahme am Zähringer Narrentreffen in Villingen, der vereinseigene Kappenabend in St. Fidelis sowie die 25. Ausgabe des Balls der Kleinen Vereine, bei dem die Fleck-Fleck federführend mitwirken. Außerhalb der Fasnet beteiligten sich die Mitglieder an der Aktion Saubere Landschaft und am Fußballturnier der Fasnetsvereine im Friedengrund, die Maiwanderung ging ins Brigachtal und erneut standen für die Mitglieder Minigolfen und Kegeln auf dem Programm. Gerne ließen sie sich beim Sommerfest der befreundeten Narren im Oberprechtal sehen.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Sebastian Käfer und Schriftführer Philipp Mangold in ihren Ämtern bestätigt. Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft wurden Natali Mandic und Zvonomir ­Mandic geehrt, seit zehn Jahren ist außerdem Melanie Zmarzly Mitglied bei den Fleck-Fleck. Beim vereinsinternen Karbatschenturnier gingen Chiara Lauqa in der Jugendklasse, Maike Pittelkow in der Damenklasse und Sebastian Käfer in der Herrenklasse als Gewinner hervor.

Für besonderes Engagement erhielten Daniela Sulzmann, Amely Obergfell und Felix Armbruster ein Präsent.