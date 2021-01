Villingen-Schwenningen Flammen lodern für den Protest

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis wollten die Beschäftigten des Roten Kreuzes ihrem Protest über die Verweigerungshaltung der Bundestarifgemeinschaft des DRK Ausdruck verleihen. "Aus Respekt gegenüber den bundesweit beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben wir uns entschlossen, eine kleine aber sichtbare Aktion zu initiieren", sagt Gewerkschaftssekretär Thomas Weisz.

"Es fällt auf, dass sich in dieser Tarifrunde weit mehr Einrichtungen beteiligen, als das die letzten Jahre der Fall war", so Weisz weiter. Die Aktion "Leuchtfeuer für den Rettungsdienst" macht deutlich, dass die Schlichtung ein letzter Versuch ist, sich ohne Arbeitskamp fmaßnahmen zu einigen. Die Beschäftigten erwarten hier eine klare Kurskorrektur der Arbeitgeber-Vertreter, besonders in den Fragen der Aufwertung der Notfallsanitäter in und der gekündigten Zulagen", so Weisz.