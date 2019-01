Villingen-Schwenningen Fjorde soweit das Auge reicht

VS-Villingen. In seiner neuesten Live-Multivision nimmt Reiner Harscher alle Nordlandreisenden mit unterschiedlichsten Schwerpunkten mit, um die großartige Natur des Nordens zu erleben: In der Arktis macht sich Reiner Harscher auch auf die Suche nach dem König, dem Eisbär. Er reist mit seinen Zuschauern auch durch die südwestlichen Fjorde Norwegens.

Der Fotograf und Filmer hat auf vielen Kontinenten unseres Planeten Fjordlandschaften fotografiert. Diese Landschaftsformen gibt es in Neuseeland, in Chile, in Kanada, Alaska, in Neufundland, doch nirgendwo auf der Welt reihen sich Fjorde derart zahlreich, derart eng, und mit solch unterschiedlichen Gesichtern aneinander, wie entlang der norwegischen Westküste.

Natürlich geht es auf dieser Reise in den Sogne Fjord, den größten Europas. An dessen Ende taucht ein weiterer Superlativ auf, der engste Fjord Europas, der Näroy-Fjord. Von hier aus führen spektakuläre Wanderungen hinauf in die Berge, und in Höhen von 800 bis 1000 Metern blickt man in eine der schönsten Landschaften des europäischen Nordens. Am Ende des engsten Fjordes liegt der kleine Ort Bakka, eine Kirche und sieben Häuser. Reiner Harscher begegnet Bauern, sie betreiben noch Ziegenwirtschaft und produzieren Geitost (Ziegenkäse), der berühmt ist für das norwegische Fjordland.