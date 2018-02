Villingen-Schwenningen Firmenlauf verspricht lockere Atmosphäre

Vor 15 Jahren, als Sie damit anfingen, war das Image des Laufsports noch ein anderes, oder?

Ja, das Laufen hat sich extrem dynamisch entwickelt in den letzten 15 Jahren. Es gibt ja heutzutage niemanden mehr, der nicht mindestens eine Handvoll Bekannte hat, die schon Marathon gelaufen sind oder in ihrer Freizeit laufen.

Und woran liegt das?

Es ist natürlich auch eine Sportart, für die man nicht viel Sportgerät benötigt und bei der man flexibel, zu jeder Tages- und zur Not auch Nachtzeit aktiv werden kann.

...oder bei einem Laufevent wie ihrem Firmenlauf?

Ja, die Entwicklung des Laufsports hat natürlich auch dazu beigetragen, dass diese Firmenläufe in ganz Deutschland wirklich zu einer großen Erfolgsgeschichte wurden.

Auch zur einen oder anderen persönlichen Erfolgsgeschichte?

Ja, durchaus! Für viele Menschen war der Firmenlauf der Einstieg in das Laufen und damit auch der Einstieg zu mehr Bewegung und damit auch mehr Gesundheit.

Aber warum Firmen-, Sie hätten doch auch einen Jedermannlauf anbieten können?

Naja, es gibt in Deutschland ja schon 4000 Jedermannläufe. An jedem Wochenende in jedem dritten Dorf findet ein Volkslauf statt. Das sind allerdings Veranstaltungen, wo das Laufen ganz klar im Mittelpunkt steht, wo vor allen Dingen etwas ambitioniertere Leute an den Start gehen, die in der Regel eine dicke Stopp- und Pulsuhr am Handgelenk tragen und das Ziel haben, ihre Bestzeit zu steigern.

Und hier läuft man just for fun?

Ja. Der Fünf-Kilometer-Firmenlauf ist quasi das Jedermann-Event. Aber das Thema Firmenlauf hängt auch damit zusammen, dass die Leute immer mehr Zeit auf der Arbeit oder mit Kollegen verbringen und da eine gemeinsame Freizeitaktivität oftmals großen Anklang findet.

Sind Sie selbst denn laufbegeistert oder Laufmuffel?

(lacht) Natürlich bin ich Läufer, da kommt das Ganze ja her!

Dann haben Sie eine richtige Laufkarriere?

Naja, jedenfalls bin ich schon vor 20 Jahren den ersten Marathon gelaufen. Das Laufen spielt in meinem Leben nicht nur beruflich die wichtigste Rolle, sondern ist auch etwas, das in der Freizeit einen hohen Stellenwert hat.

Wenn Sie in der Freizeit laufen, gehen Sie vermutlich raus in die Natur. Der Firmenlauf aber startet auf dem Schwenninger Messegelände. Nehmen die Teilnehmer hier nur Asphalt unter die Schuhsohlen?

Nein, überhaupt nicht. In Schwenningen liegt das Messegelände ja genau am Waldrand. Wir starten auf dem Messegelände, dort ist dann später auch das Ziel und vor allem das Rahmenprogramm und die Party. Aber das Laufen selbst – eine gut fünf Kilometer lange Runde – führt durch den angrenzenden Wald.

Ganz gemütlich also?

Nicht nur. Ein großer Teil der Strecke führt zwar über Waldwege, aber darin sind auch ein paar Berge und Steigungen drin. Für einen Jedermannlauf ist das zwar nicht ganz optimal, aber die Topografie bringt das so mit sich – und nach der Runde durch den Wald geht es schließlich zur Belohnung auf das Messegelände zum Feiern.

Was erwartet mich denn dort als Teilnehmer?

Da gibt es eine große Veranstaltungsbühne mit einem professionellen Moderator und Live-Musik. Die Band Elliot spielt. Unser Moderator ist ansonsten bei "Sport 1" unterwegs und wird dort für Stimmung und gute Laune sorgen. Es kann gegessen und getrunken werden und es gibt verschiedene Stände unserer Partner und Sponsoren. Und ganz wichtig für die meisten: Man trifft sich auch firmenintern einmal in lockerer Atmosphäre. Da steht dann der Chef einmal mit dem Azubi zusammen oder die Sekretärin mit dem Abteilungsleiter, sie haben alle das gleiche T-Shirt an, haben alle vorher ein bisschen gemeinsam Sport gemacht und das sorgt einfach für eine ganz besondere Atmosphäre, die von vielen Teilnehmern geschätzt wird.