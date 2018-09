Villingen-Schwenningen Firma Weiss besteht seit 60 Jahren

Besonders interessant und ökonomisch vielversprechend befand die IHK-Spitze die Entwicklung eines Adapters, der es erlaubt, mit der Kamera eines iPhones durch die Optik eines Mikroskopes oder Endoskopes zu fotografieren, um die Befunde zu teilen oder zu archivieren. Hier wurde deutlich, dass Weiss sich vernetzen und eines Vertriebsnetzwerks bedienen wird, um die Innovation über ihre Tochterfirma Isionart zu vermarkten.

Dank an 18 Mitarbeiter

Ein besonderes Anliegen war es Gabriele Weiss-Ower und Armin Ower, die Leistung der 18 Mitarbeiter zu betonen, deren Können, Flexibilität und Loyalität die Grundlage der nunmehr 60-jährigen Unternehmensgeschichte bilden. Dies war der passende Rahmen, die Ehrenurkunde zum Jubiläum zu überreichen.

Weichen gestellt

Erste Weichen für die Unternehmensnachfolge sind bereits gestellt, so dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt – ohne freilich die immensen Herausforderungen zu unterschätzen: "Wir haben Standorte in China und in Mexiko begutachtet, letztlich sind wir aber hier am besten aufgehoben", berichteten die Unternehmer.