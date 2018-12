Villingen-Schwenningen Firma sieht sich für Zukunft gut gerüstet

"Wir haben auch in diesem Jahr eine gute Entwicklung genommen und viele Ziele erreicht. Das ist der Verdienst einer motivierten und engagierten Belegschaft", betonte Geschäftsführer Magnus Mauch in seiner Eröffnungsrede. Mehr als 120 Mitarbeiter waren gekommen. Stolz blickte Mauch auf den unlängst fertiggestellten 14 Meter hohen Lagerturm zurück. Das hochmoderne Bauwerk bietet nun Platz für 2500 Drahtspulen, was 370 Tonnen Rohmaterial entspricht, heißt es in einer Firmenmitteilung. Diese Investition in die Lagerkapazität ging einher mit der Optimierung und Umgestaltung der Versandabteilung, die kurz vor dem Abschluss steht und zukünftig einen noch schnelleren Warenfluss gewährleisten soll.

Doch damit nicht genug: Darüber hinaus wurde praktisch jeder Fertigungsbereich optimiert und in den Maschinenpark investiert. Einer der letzten Schritte ist der Umbau der Wärmebehandlung. Ist dieser vollzogen, bedeutet das eine erneute Kapazitätssteigerung für den Federnspezialisten. "Das war ein unglaublich aktives Jahr voller Herausforderungen, mit dem wir für die Zukunft gut gerüstet sind, wenngleich die wirtschaftlichen Prognosen eine Abkühlung der Konjunktur voraussagen", resümierte Mauch.

Bevor es zum gemütlichen Teil des Abends überging und das Essen serviert wurde, konnten sich per Zufall ausgewählte Mitarbeiter noch im Spiel "Fünf gegen Mauch" bei Fang- und Wissensfragen sowie Geschicklichkeitsprüfungen mit dem Geschäftsführer messen. Der knappe Sieg für die Mitarbeiter wurde mit großem Applaus der Belegschaft honoriert. Durch die verschiedenen Spiele führten gekonnt die zwei Auszubildenden Alex Faist und Robin Dörflinger.