Villingen-Schwenningen Firma Nutz nützt Synergien optimal

VS-Schwenningen. Im Kerngeschäft ein Elektrogroßhandel, wies die Nutz GmbH & Co. KG in den vergangenen Jahrzehnten ein solides und gesundes Wachstum auf. Verschiedene Faktoren kamen hier zum Tragen, beispielsweise die verstärkte Nachfrage bezüglich Schaltanlagen und Verteiler.

Früher war das Unternehmen in der Gartenstraße mitten in Schwenningen angesiedelt. Verwinkelt waren Verwaltungs- wie auch das Lagergebäude, und vor gut 30 Jahren entschloss sich der damalige Geschäftsführer und Eigentümer, Gert Reinhard, zur ersten Expansion. Das neue Gebäude, das an der Adresse In der Lache 5 entstand, war großzügig konzipiert. Es bestand aus einem Verwaltungsgebäude und zwei blauen Hallen mit benachbarter Fläche zur Expansion für zwei weitere Hallen. Diese sind längst gebaut und in den vergangenen Jahren wurden weitere Gebäude in der direkten Nachbarschaft hinzugekauft. Heute gehört fast die komplette Gebäudezeile entlang der Bundesstraße 27 zu dem Unternehmen, außer dem Firmensitz von Motoren Maier. Insgesamt sind es rund 20 000 Quadratmeter Fläche. Im vergangenen Jahr wurden mehrere Montagestätten in Schwenningen zu einer einzigen zusammengefasst. Für die Mitarbeiter bedeutet dies eine erhebliche Erleichterung in den Abläufen und bessere Arbeitsbedingungen.

Harry Lüdtke und Uwe Seckinger, langjährige Geschäftsführer, setzen auf solides Wachstum mit durchdachten Strategien. Sie erinnern sich: Vor Jahrzehnten lief der Schaltanlagenbau eher nebenher, das Hauptaugenmerk lag im Kerngeschäft – der Elektrogroßhandlung –, die sowohl die Handwerker der Region als auch Industriebetriebe bedient. Nach und nach kamen mehr Anfragen, und die Abteilung Schaltanlagen- und Verteilerbau wuchs. Die Kunden kommen aus der näheren Umgebung mit Schwerpunkt Maschinenbau.