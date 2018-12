Villingen-Schwenningen Firma Kübler zeigt soziale Verantwortung

Zwei Hauptempfänger

Gleichzeitig bot die Feier auch die Möglichkeit, Spenden an mehrere Institutionen zu vergeben. In der Summe seien dies rund 10 000 Euro. Dabei würden immer soziale Aspekte, Kinder oder Bildung lokal und international gefördert. Die beiden diesjährigen Hauptempfänger, die Vesperkirche in Schwenningen und der Förderverein für behinderte Kinder "Ümüt-Nadjeschda" in Kirgisistan, erhielten jeweils einen Scheck in Höhe von 2000 Euro überreicht.

Pfarrer Andreas Güntter bedankte sich bei den Geschäftsführern Lothar und Gebhard Kübler und betonte, dass Kübler seit der Gründung der Vesperkirche als eine der ganz wenigen Firmen die Organisation jedes Jahr unterstütze. Seit diesem Jahr arbeiten zudem die Kübler-Azubis einen Tag bei der Vesperkirche mit.