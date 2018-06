Villingen-Schwenningen Firma Jenoptik zieht in die "Salzgrube"

Villingen-Schwenningen. Jenoptik wird rund elf Millionen Euro in eine neue Produktion für industrielle Messtechnik investieren und "modernste Entwicklungs-, Produktions- und Büroflächen" für 220 Mitarbeiter der Messtechnik für globale Automotive und Industriekunden im neuen Gewerbegebiet zwischen Villingen und Schwenningen investieren.

Die Bauarbeiten werden laut Unternehmensmitteilung im Frühjahr 2019 starten. Rund ein Jahr später sollen die Mitarbeiter das neue Gebäude beziehen.

"Unsere heutigen Gebäude und Flächen entsprechen nicht mehr den Anforderungen an modernste Arbeits- und Produktionsumgebungen. Investitionen in neueste Infrastruktur sind im Sinne unserer Mitarbeiter und Kunden ein fundamentaler Bestandteil der Jenoptik-Entwicklung der kommenden Jahre", so Jenoptik-Vorstandsvorsitzender Stefan Traeger.