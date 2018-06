Villingen-Schwenningen. Das Finale des VS Music Contest sowie die Nominierten für den K3-Cosmic-Award stehen fest. Alle Jury-Punkte und das Voting-Ergebnis sind zusammenaddiert. Die Finalteilnehmer sind: Back in Stereo aus Offenburg, Knives in a Gunfight aus Freiburg und Xylos­pongium aus Winnenden. Unter diesen Dreien werden am Samstag, 9. Juni, im Jugend- und Kulturzentrum K3 (Kalkofenstraße 3a, Villingen) die Platzierungen und die Preise ermittelt. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Die Nominierten für den K3-Cosmic-Award sind Bebo 104 aus Oberndorf, Silent Fox aus Rottweil sowie Wind.Still.Wach aus VS. Zum Finalabend gibt es ein Special: Einer der Sponsoren wird an diesem Abend für alle eintritt zahlenden Gäste vor Ort VS Music Contest-Shirts "for free" bedrucken. Im Hof wird es ein Lagerfeuer geben.