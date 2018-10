Villingen-Schwenningen Filmmusik bei Finale im Beethovenhaus

Mit seinem diesjährigen Konzert möchte der Liederkranz seine Zuhörer in die bunte Welt der Filme einladen, wobei diese zu Anfang nur in Schwarz-Weiß über die Kinoleinwand flimmerten. Von den 30er-Jahren bis in die heutige Zeit reicht das Spektrum an Songs aus bekannten Filmen.

So singt der Frauenchor, dirigiert von Gabriela Gollasch, aus dem UFA-Film "Ein blonder Traum" das gefühlvolle Lied "Irgendwo auf der Welt". Der gemischte Chor wird unter anderem "Somewhere over the rainbow" und "Sunrise, Sunset" präsentieren und die "Little & Young Voices" werden mit "The colours of the wind" und "Song of the lonely mountain" das Publikum erfreuen.

"Lenas Song", aus dem Film "Wie im Himmel", ist eines der von Jugendchor und gemischtem Chor gemeinsam gesungenen Stücke. Jugendchöre und gemischter Chor werden von Daniel Sütö dirigiert. Begleitet werden die Chöre vom Ensemble der Musikakademie VS.