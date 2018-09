VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch in der Kalkofenstraße 3 in Villingen zeigt am Mittwoch, 26. September, 20.15 Uhr, im Kulturzentrum Scheuer den Spielfilm "Foxtrot" des israelischen Regisseurs Samuel Maoz. Er hat beim Filmfestival in Venedig 2017 den Großen Preis der Jury erhalten. Maoz entwickelt in eindringlichen Bildern die Tragödie einer Familie, die ihren Sohn im Krieg verloren hat, zu einer universellen Antikriegsparabel. Er schildert die Angst, den seelischen Schmerz und die Traumata, die der Dauerkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern hinterlassen hat. Das Guckloch-Kino zeigt den Film in hebräisch/arabischer Originalversion mit deutschen Untertiteln. Platzreservierungen: www.guckloch-kino.de.